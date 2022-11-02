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Генсек ООН: Более 70 журналистов убиты в этом году

Генсек ООН: Более 70 журналистов убиты в этом году В этом году более 70 журналистов были убиты за то, что выполняли свою жизненно важную роль в обществе.
Медиа
2 ноября 2022 г. 10:08
Генсек ООН: Более 70 журналистов убиты в этом году

В этом году более 70 журналистов убиты при выполнении профессиональных обязанностей.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш написал в своем Twitter.

"Более 70 журналистов были убиты в этом году просто за то, что они выполняли свою жизненно важную роль в обществе. Большинство этих преступлений остаются нераскрытыми", - говорится в публикации.

А.Гуттериш также подчеркнул, что общество должно дать журналистам возможность выполнять свою основную работу.

2 ноября празднуется Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

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Версия на английском языке UN Secretary-General: More than 70 journalists killed this year
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi: “Bu il dünyada 70-dən çox jurnalist öldürülüb”

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