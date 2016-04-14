Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение главному редактору

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Генеральной прокуратуре расследовано поступившее обращение сайта в связи с принятием мер в соответствии с законом в отношении газеты "Femida-007" относительно злоупотребления именем и электронной почтой сайта Femida.az.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе расследования выяснилось, что руководство газеты "Femida-007" нарушает требования ст. 28 Закона Азербайджанской Республики "О средствах массовой информации", главный редактор газеты был приглашен в Генпрокуратуру, где ему сделали официальное предупреждение о более серьезных мерах, которые будут предприняты в случае неустранения правонарушения в соответствии со ст. 22 закона "О прокуратуре".

Напомним, что главным редактором газеты "Femida-007 "является Эйюб Керимов.