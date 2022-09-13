Генпрокуратура Азербайджана обратилась к журналистам и пользователям соцсетей

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к представителям СМИ и пользователям социальных сетей c призывом не распространять неофициальную и неуточненную информацию.

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к представителям СМИ и пользователям социальных сетей c призывом не распространять неофициальную и неуточненную информацию.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном Генеральной прокуратурой обращении.

"Генеральная прокуратура Азербайджана предпринимает необходимые меры для разоблачения на международном уровне захватнической сущности Армении, привлечения к ответственности в рамках международных правовых норм совершивших различные преступления военнослужащих вооруженных сил Армении. Представителей СМИ, а также пользователей социальных сетей просим не распространять неофициальную и неуточненную информацию", - говорится в сообщении.