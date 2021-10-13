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Гендиректор "Интерфакс-Азербайджан" стал гостем Медиа-школы Report

Гендиректор "Интерфакс-Азербайджан" стал гостем Медиа-школы Report Гостем Медиа-школы Report стал генеральный директор Информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан" Анар Азизов.
Медиа
13 октября 2021 г. 18:25
Гендиректор Интерфакс-Азербайджан стал гостем Медиа-школы Report
Анар Азизов

Гостем Медиа-школы Report стал генеральный директор Информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан" Анар Азизов.

На встрече со студентами Медиа-школы Анар Азизов рассказал о стандартах подготовки новостей:

"Новость живет один день. По этой причине многие медиа-структуры, гоняющиеся за рейтингом, пытаются привлечь читателей звучащим заголовком. Зачастую само сообщение не имеет отношения к заголовку, что приводит к нарушению логической последовательности. Пишущий новость журналист в первую очередь должен думать о читателе. Новость из десяти абзацев будет утомительной".

Генеральный директор советует при написании новостей использовать "принцип ножниц":

“Мы должны соблюдать правила написания новостей. Даже если мы максимально сократим новость, читатель должен понять ее суть из одного единственного предложения”.

Анар Азизов работает в "Интерфакс-Азербайджан" с 2003 года. В 2015 году был назначен главным редактором, а в 2018 году - генеральным директором агентства.

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Версия на английском языке ФотоInterfax-Azerbaijan news agency head gives master class to young journalists
Версия на азербайджанском языке Фото“İnterfaks-Azərbaycan”ın rəhbəri Report Media Məktəbinin qonağı olub

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