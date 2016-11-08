Гендиректор “Азерпочты”: С 20 ноября во все районы будут отправлены декодеры

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ После прекращения аналогового телевещания в Баку и на Абшеронском полуострове в филиалах “Азерпочты” организована продажа декодеров. Они продаются по льготной цене, предлагаемой “Азерпочте” дистрибьюторами.

Об этом заявил Report исполняющий обязанности гендиректора ООО “Азерпочта” Субхан Кязимов.

Он сообщил, в зависимости от конфигурации модели, цена составляет до 35 манатов: “Мы продаем их по дистрибьюторской цене. Это вспомогательная мера, целью которой является предотвращение искусственного завышения цен”.

“В первые дни спрос был высоким и удовлетворить его в течение одного-двух дней не представлялось возможным. Сейчас в результате предпринятых мер такого ажиотажа нет”, - добавил С.Кязимов.

По его словам, декодеры уже отправлены в Гобустанский, Сальянский и Хызынский районы: “С 20 ноября мы планируем отправить декодеры во все районы. Преимущество продажи декодеров в почтовых отделениях в том, что в Азербайджане имеется более 1500 отделений “Азерпочты”. Эта сеть позволяет сделать доступной продажу устройств для граждан. В Баку расположено более 300 почтовых отделений, в которых может быть организована продажа”.

Представитель “Азерпочты” также подчеркнул, что в одни руки выдается не более двух декодеров в целях исключить их перепродажу населению по более дорогой цене.