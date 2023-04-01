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Газеты и сайты в Азербайджане освобождены от налогов

Газеты и сайты в Азербайджане освобождены от налогов Финансовая помощь газетам и сайтам в Азербайджане освобождена от налогов.
Медиа
1 апреля 2023 г. 16:58
Газеты и сайты в Азербайджане освобождены от налогов

Финансовая помощь газетам и сайтам в Азербайджане освобождена от налогов.

Как сообщает Report, это отражено в поправке к Налоговому кодексу, одобренной президентом Ильхамом Алиевым.

Цель - стимулирование развития медиа и деятельности субъектов медиа. Согласно поправке, доходы, полученные (физическими (за исключением журналистов) или юридическими лицами) субъектами медиа в результате их деятельности, в том числе доходы от рекламы, освобождаются от налога на прибыль, подоходного и упрощенного налогов.

Решение будет действовать в течение 3 лет с 1 января этого года и не распространяется на аудиовизуальные средства массовой информации.

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