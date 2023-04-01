Газеты и сайты в Азербайджане освобождены от налогов

Финансовая помощь газетам и сайтам в Азербайджане освобождена от налогов.

Финансовая помощь газетам и сайтам в Азербайджане освобождена от налогов.

Как сообщает Report, это отражено в поправке к Налоговому кодексу, одобренной президентом Ильхамом Алиевым.

Цель - стимулирование развития медиа и деятельности субъектов медиа. Согласно поправке, доходы, полученные (физическими (за исключением журналистов) или юридическими лицами) субъектами медиа в результате их деятельности, в том числе доходы от рекламы, освобождаются от налога на прибыль, подоходного и упрощенного налогов.

Решение будет действовать в течение 3 лет с 1 января этого года и не распространяется на аудиовизуальные средства массовой информации.