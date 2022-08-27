"Euronews" рассказал о богатых традициях Азербайджана

Известный телеканал Франции и Европы "Euronews" подготовил интересный репортаж из Азербайджана, в том числе города Шеки и Исмаиллы.

Известный телеканал Франции и Европы "Euronews" подготовил интересный репортаж из Азербайджана, в том числе из городов Шеки и Исмаиллы.

Как сообщает Report, в нем подчеркивается, что в Азербайджане, расположенном на стыке Европы и Азии, есть много интересных тем для изучения.

Известный репортер Моника Пинна подробно рассказала о богатых традициях Азербайджана во время своего путешествия от Кавказских гор до берегов Каспийского моря.

"На этой неделе в разделе "Откройте для себя Азербайджан" на "Euronews" и "Euronews.com" мы отправимся в путешествие от Кавказских гор до берегов Каспийского моря, открывая по пути скрытые сокровища Страны огней.

Архитектура и история Шеки настолько уникальны, что город был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказала Моника Пинна, посетившая древнюю остановку покупателей и торговцев у подножия Великих Кавказских гор.

"В золотой век Шелкового пути шелководство, торговля коконами и шелком-сырцом были основным бизнесом в Шеки в золотой век Шелкового пути. Сегодня шелк и торговля по-прежнему лежат в основе этого оживленного города. Караван-сараи были традиционными придорожными гостиницами для путешественников и торговцев, и есть два великолепных примера, которые сохранились до наших дней.

В Шеки обязательно нужно посетить прекрасный Ханский дворец, построенный в 1762 году.

Затем мы посетим город Лагич, известный на протяжении веков как город ремесленников. Но именно медники сделали его известным, и мы познакомимся с семейным бизнесом, который работает с медью на протяжении поколений", - отмечается в репортаже.