О нас

"Euronews" рассказал о богатых традициях Азербайджана

"Euronews" рассказал о богатых традициях Азербайджана Известный телеканал Франции и Европы "Euronews" подготовил интересный репортаж из Азербайджана, в том числе города Шеки и Исмаиллы.
Медиа
27 августа 2022 г. 02:49
Euronews рассказал о богатых традициях Азербайджана

Известный телеканал Франции и Европы "Euronews" подготовил интересный репортаж из Азербайджана, в том числе из городов Шеки и Исмаиллы.

Как сообщает Report, в нем подчеркивается, что в Азербайджане, расположенном на стыке Европы и Азии, есть много интересных тем для изучения.

Известный репортер Моника Пинна подробно рассказала о богатых традициях Азербайджана во время своего путешествия от Кавказских гор до берегов Каспийского моря.

"На этой неделе в разделе "Откройте для себя Азербайджан" на "Euronews" и "Euronews.com" мы отправимся в путешествие от Кавказских гор до берегов Каспийского моря, открывая по пути скрытые сокровища Страны огней.

Архитектура и история Шеки настолько уникальны, что город был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказала Моника Пинна, посетившая древнюю остановку покупателей и торговцев у подножия Великих Кавказских гор.

"В золотой век Шелкового пути шелководство, торговля коконами и шелком-сырцом были основным бизнесом в Шеки в золотой век Шелкового пути. Сегодня шелк и торговля по-прежнему лежат в основе этого оживленного города. Караван-сараи были традиционными придорожными гостиницами для путешественников и торговцев, и есть два великолепных примера, которые сохранились до наших дней.

В Шеки обязательно нужно посетить прекрасный Ханский дворец, построенный в 1762 году.

Затем мы посетим город Лагич, известный на протяжении веков как город ремесленников. Но именно медники сделали его известным, и мы познакомимся с семейным бизнесом, который работает с медью на протяжении поколений", - отмечается в репортаже.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото“Euronews”: “Azərbaycanda kəşf ediləcək çox şey var”

Экслюзивные новости

TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi