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Эльшад Гаджиев: Предотвращение случаев кражи с банковских карт зависит от самих граждан

Эльшад Гаджиев: Предотвращение случаев кражи с банковских карт зависит от самих граждан Предотвращение случаев кражи средств с банковских карт в первую очередь зависит от самих граждан. Это подтверждает и мировая практика.
Медиа
2 мая 2025 г. 15:58
Эльшад Гаджиев: Предотвращение случаев кражи с банковских карт зависит от самих граждан

Предотвращение случаев кражи средств с банковских карт в первую очередь зависит от самих граждан. Это подтверждает и мировая практика.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев на панельной дискуссии в рамках второго форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве" в Баку.

Он отметил, что в последнее время вопросы безопасности, связанные с банковскими картами, стали актуальными: "Граждане должны сохранять конфиденциальность своих персональных данных. Для этого мы усилили пропагандистскую и просветительскую работу. Звонки из-за границы, а также публичное размещение данных карты на различных сайтах и другие подобные действия могут привести к списанию средств с карты".

Гаджиев отметил, что в некоторых случаях между гражданами и банком могут возникать разногласия: "У гражданина украли деньги, и он считает, что ответственность за это несет банк. Однако это не так. В случае отсутствия у банка проблем с обеспечением безопасности, обвинения в адрес банка неправомерны".

Представитель МВД также отметил, что проводимая работа приносит результаты.

"В настоящее время ежедневно регистрируется от 10 до 20 случаев мошенничества. Ранее этот показатель составлял около 50", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Elşad Hacıyev: Bank kartlarından oğurluğun qarşısının alınması hər bir şəxsin özündən asılıdır

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