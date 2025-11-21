Эксперт: ИИ и цифровые инновации трансформируют работу редакций

Искусственный интеллект (ИИ) и цифровые инновации трансформируют работу редакций.

Как передает Report, об этом заявил индонезийский эксперт по цифровому бизнесу и медиа-инновациям Фердиан на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

По его словам, цифровые инновации и искусственный интеллект уже не будущее, они стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Новость дополняется