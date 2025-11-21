Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Эксперт: ИИ и цифровые инновации трансформируют работу редакций

    Медиа
    • 21 ноября, 2025
    • 13:27
    Искусственный интеллект (ИИ) и цифровые инновации трансформируют работу редакций.

    Как передает Report, об этом заявил индонезийский эксперт по цифровому бизнесу и медиа-инновациям Фердиан на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    По его словам, цифровые инновации и искусственный интеллект уже не будущее, они стали неотъемлемой частью нашей жизни.

    Новость дополняется

