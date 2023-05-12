Представители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане

В Азербайджане гораздо больше осведомлены о событиях в Украине, чем наоборот, и было бы хорошо эту ситуацию изменить.

В Азербайджане гораздо больше осведомлены о событиях в Украине, чем наоборот, и было бы хорошо эту ситуацию изменить.

Как сообщает Report, таков был основной посыл спикеров от Азербайджана - медиа-директора Global Media Holding Гамида Гамидова и директора информационного агентства Report Фуада Гусейналиева на круглом столе "Украина-Азербайджан: стратегическое партнерство в условиях вызовов глобальному мировому порядку".

"Мы интересуемся тем, что происходит в Украине больше, знаем о событиях в Украине больше", - заявил Г.Гамидов, добавив, что практически любой среднестатистический гражданин Азербайджана может сказать, где сейчас театр военных действий в Украине, где находится город Бахмут, какую часть территории Украины оккупировала Россия и т.д.

И, наоборот, особых знаний про 30-летний конфликт между Азербайджаном и Арменией в Украине, большого интереса со стороны украинцев к нашей стране нет. И даже при наличии такого интереса, найти что-то в украинских СМИ на эту тему крайне сложно, считает медиа-директор Global Media Holding.

"Ситуация несколько изменилась во время Карабахской войны 2020 года. Я знаю, что опыт этой войны в Украине тщательно изучали, - отметил Г.Гамидов, но добавив, что этого недостаточно и хотелось бы более пристального внимания со стороны украинских СМИ к событиям на Южном Кавказе.-У нас много общего, мы должны лучше знать друг друга".

В свою очередь, директор ИА Report Фуад Гусейналиев отметил, что возглавляемое им агентство заключило в 2021 году соглашение о сотрудничество с крупным информагентством Украины УНИАН. После этого посредством УНИАН в украинских СМИ ретранслируются новости об Азербайджане.

"Но присоединюсь к словам Гамида Гамидова, в Украине информация об Азербайджане крайне скудная", - сказал он.

Как результат, украинские журналисты, побывавшие в этом году в Азербайджане, были, с одной стороны, поражены столицей Баку, с другой - полным опустошением и разрушением на деоккупированных территориях.

По его словам, этот визит позволил в определенной степени заполнить имеющийся вакуум, в украинских СМИ стало появляться больше материалов об Азербайджане и попыток понять и донести правду об армяно-азербайджанском конфликте.

"Было бы хорошо получать информацию из первоисточников, от азербайджанских средств массовой информации и экспертов, а, скажем, не через российские СМИ, откуда они могут подаваться в искаженном виде, зачастую через призму армянской стороны", - отметил Ф. Гусейналиев.

Между тем, азербайджанские СМИ обращаются к украинским за достоверной информацией о происходящих там событиях, тем более, что в большинстве своем азербайджанское общество поддерживает Украину и желает ей победы и восстановления своей территориальной целостности.