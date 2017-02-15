Двое доминиканских журналистов застрелены во время прямого эфира

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Доминиканской республике во время прямого эфира застрелены двое журналистов. По факту арестованы три человека. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, заявили в полиции страны.

Нападение произошло в Сан Педро де Макорис, городе к востоку от столицы страны Санто-Доминго.

Один из журналистов в ходе эфира вел прямую Фейсбук-трансляцию.

На записи, длящейся около двух минут - выступление ведущего Луиса Мануэля Медины, прерываемое звуками выстрелов и женскими криками.

Помимо Медины погиб также продюсер доминиканского радио 103FM Лео Мартинес.

Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.

В полиции сказали, что мотивы нападавших пока неизвестны.