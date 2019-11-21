Две компании подали документы на конкурс по открытию в Азербайджане нового радио

Две компании подали документы для участия в конкурсе по открытию на территории Баку и Абшерона нового радио на рабочей частоте 102,0 мегагерц, объявленный Национальным советом телерадиовещания Азербайджана (НСТР).

Об этом Report сообщил завотделом права и международных связей НСТР Немят Джавадов.

По его словам, названия компаний будут обнародованы после полного завершения конкурса: "Естественно, интересующихся много, однако официально обратились только две компании".

Документы принимаются с 12 ноября по 12 декабря (за исключением выходных) в административном здании НСТР с 10:00 до 18:00.