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Две компании подали документы на конкурс по открытию в Азербайджане нового радио

​Две компании подали документы на конкурс по открытию в Азербайджане н

Две компании подали документы для участия в конкурсе по открытию на территории Баку и Абшерона нового радио на рабочей частоте 102,0 мегагерц, объявленный Национальным советом телерадиовещания Азербайджана (НСТР).

Об этом Report сообщил завотделом права и международных связей НСТР Немят Джавадов.

По его словам, названия компаний будут обнародованы после полного завершения конкурса: "Естественно, интересующихся много, однако официально обратились только две компании".

Документы принимаются с 12 ноября по 12 декабря (за исключением выходных) в административном здании НСТР с 10:00 до 18:00.

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