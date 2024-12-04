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Две британских газеты начали забастовку впервые за 50 лет

Две британских газеты начали забастовку впервые за 50 лет Сотрудники двух британских газет The Guardian и The Observer устроили двухдневную забастовку впервые за 50 лет.
Медиа
4 декабря 2024 г. 14:24
Две британских газеты начали забастовку впервые за 50 лет

Сотрудники двух британских газет The Guardian и The Observer устроили двухдневную забастовку впервые за 50 лет.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом сообщает Национальный союз журналистов Великобритании.

"Десятки сотрудников прессы в знак протеста устроили пикет в Лондоне у штаб-квартиры медиакомпании Guardian Media Group (GMG), которая владеет The Guardian и The Observer", - говорится в сообщении.

По его данным, причиной для забастовки стала информация о продаже еженедельника The Observer новостному порталу Tortoise Media. Забастовка началась в 233-ю годовщину выхода первого номера The Observer.

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Версия на азербайджанском языке İki Britaniya qəzeti 50 ildə ilk dəfə tətilə başlayıb

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