Две британских газеты начали забастовку впервые за 50 лет

Сотрудники двух британских газет The Guardian и The Observer устроили двухдневную забастовку впервые за 50 лет.

Сотрудники двух британских газет The Guardian и The Observer устроили двухдневную забастовку впервые за 50 лет.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом сообщает Национальный союз журналистов Великобритании.

"Десятки сотрудников прессы в знак протеста устроили пикет в Лондоне у штаб-квартиры медиакомпании Guardian Media Group (GMG), которая владеет The Guardian и The Observer", - говорится в сообщении.

По его данным, причиной для забастовки стала информация о продаже еженедельника The Observer новостному порталу Tortoise Media. Забастовка началась в 233-ю годовщину выхода первого номера The Observer.