Для представителей СМИ стартовали семинары "Применение ИИ в медиа"

При совместной инициативе Агентства развития медиа (MEDİA) и Программы повышения квалификации Университета ADA для представителей СМИ стартовали двухдневные семинары на тему "Применение искусственного интеллекта в медиа".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие советник проректора по академическим вопросам Университета ADA, руководитель Программы повышения квалификации Айгюн Гаджиева, доцент в области цифрового маркетинга и массовых коммуникаций, руководитель Лаборатории нейронаук, известный ученый доктор Николас Хамелин и другие.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что применение искусственного интеллекта в медиа не только повышает оперативность в производстве информации, но и выдвигает на первый план этический подход и ответственную информационную политику.