Директор центра: СМИ внесли немалый вклад в становление азербайджано-китайских отношений

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Доведение правдивой и реальной информации до китайских и азербайджанских читателей посредством СМИ крайне важно для укрепления азербайджано-китайских отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра китайского языка и культуры при Азербайджанском университете языков, профессор Рафиг Аббасов на мероприятии, посвященном Дню журналиста в Китае.

"Основу взаимодействия между СМИ Азербайджана и Китая заложил в свое время президент Гейдар Алиев в 1994 во время визита в Пекин, в ходе которого состоялось подписание соглашения о двустороннем сотрудничестве в сфере радио, телевидения, книгоиздания, СМИ", - заявил Р.Аббасов.

Он также напомнил, что в 2005 году в ходе визита азербайджанского президента Ильхама Алиева в Китай был также подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным советом телевидения и радио Азербайджана и Китайским национальным телевидением.

"Необходимо подчеркнуть, что ряд крупнейших изданий Китая, в том числе "Жэньминь жибао" и Синьхуа, осветили недавние парламентские выборы", - отметил профессор.

По его словам, китайские СМИ подробно освещают жизнь Азербайджана, в том числе и крупнейшие мероприятия, и проект - к примеру, прошедшие в этом году первые Европейские игры, либо ход реализации Великого Шелкового пути.

"СМИ обеих стран совершили немалый вклад в развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Китаем. Наши связи находятся на высоком уровне", - подчеркнул Р.Аббасов.