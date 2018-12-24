Директор ASAN Radio: Мы пока не совсем довольны собой

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Мы пока не совсем довольны собой. Мы знаем свои положительные стороны, но знаем и то, что пока возможностей много, нужно стараться, чтобы быть еще полезнее. Эфир – это уйма возможностей, и здесь можно сделать многое. Если у нас есть возможности, мы должны правильно пользоваться эфиром. Все должно быть еще лучше".

Об этом Report сказал директор ASAN Radio Эмин Мусави, отметив, что сегодня радио исполняется 3 года.

Он напомнил, что ASAN Radio - первое и единственное пока радио, которое специализируется в сфере госуслуг.

По словам директора, они пытаются в легкой, доступной форме ответить на сложные вопросы, задаваемые слушателями.

Э.Мусави отметил, что с момента открытия радио их гостями были помощник президента, вице-премьер, министры, руководители структур, и эта традиция продолжится впредь.

По его словам, число сотрудников ASAN Radio растет с каждым годом.

Директор также отметил, что радио вещается на 75% страны: "Радио работает 24 часа. С 7 часов утра до 21 часов вечера – активный рабочий процесс. В другое время радио тоже работает, дается информацию, однако вечером преимущественно отводится время для музыки".