    Делегация Global Media Group провела встречу в посольстве Азербайджана в Казахстане

    Медиа
    • 19 ноября, 2025
    • 18:10
    Делегация Global Media Group провела встречу в посольстве Азербайджана в Казахстане.

    Как сообщает Report, встреча состоялась на фоне подписанного накануне в Астане меморандума о медиасотрудничестве с Агентством "Хабар".

    В ходе встречи чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов подчеркнул, что сотрудничество в медиасфере внесет значительный вклад в развитие информационных связей между двумя странами.

    По словам посла, подписанный меморандум открывает новые возможности как для совершенствования профессиональных стандартов, так и для расширения информационного обмена между Азербайджаном и Казахстаном.

    Стороны обменялись мнениями о совместных проектах в медиасфере, обмене информационными продуктами и развитии новых медиаформатов.

    "Global Media Group"un nümayəndə heyəti Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyində görüş keçirib
    Global Media Group delegation holds meeting at Embassy of Azerbaijan in Kazakhstan

