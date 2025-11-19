Делегация Global Media Group провела встречу в посольстве Азербайджана в Казахстане.

Как сообщает Report, встреча состоялась на фоне подписанного накануне в Астане меморандума о медиасотрудничестве с Агентством "Хабар".

В ходе встречи чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов подчеркнул, что сотрудничество в медиасфере внесет значительный вклад в развитие информационных связей между двумя странами.

По словам посла, подписанный меморандум открывает новые возможности как для совершенствования профессиональных стандартов, так и для расширения информационного обмена между Азербайджаном и Казахстаном.

Стороны обменялись мнениями о совместных проектах в медиасфере, обмене информационными продуктами и развитии новых медиаформатов.