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Делегация Азербайджана прибыла в Астрахань на Каспийский медиафорум 

Делегация Азербайджана прибыла в Астрахань на Каспийский медиафорум  Азербайджанская делегация прибыла в российский город Астрахань для участия в Каспийском медиафоруме
Медиа
8 сентября 2021 г. 19:12
Делегация Азербайджана прибыла в Астрахань на Каспийский медиафорум 

Азербайджанская делегация прибыла в российский город Астрахань для участия в Каспийском медиафоруме.

Как передает Report, в состав делегации входят представители органов власти, дипломаты и журналисты.

Члены делегации возложили цветы к памятнику общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в сквере, который носит его имя. В церемонии принял участие руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов, заместитель руководителя регионального агентства международных связей Илья Торопицын.

Заместитель генерального директора азербайджанского агентства Trend, руководитель Каспийского экспертного клуба Гюльнара Мамедзаде назвала предстоящее мероприятие в Астрахани значимым событием для средств массовой информации прикаспийских стран.

Она отметила, что Каспийский медиафорум является серьезной, фундаментальной площадкой для налаживания профессиональных коммуникаций, определения подходов для журналистов и экспертов.

“Вместе с коллегами мы будем искать ответы на вопросы о том, как дальше развивать масс-медиа, выстраивать коммуникации, реагировать на процессы, которые развиваются в современном мире и многие другие”, - сказала она в интервью представителям астраханских СМИ.

По мнению Г.Мамедзаде, Астрахань является одним из ведущих медийных центров Каспийского региона.

Эксперт считает актуальной повестку предстоящего форума для Каспийского региона. Очень важно, на ее взгляд, понимать вызовы и риски, с которыми сталкивается экосистема Каспия и правильно реагировать на них. Не менее актуальной для медиафорума также является тема цифровой трансформации.

“В Астрахани на различных площадках журналисты Прикаспия поделятся опытом, поразмышляют о будущем нашей профессии. Ценность проводимого в Астрахани Каспийского медиафорума заключается в том, что он создает платформу для обсуждения актуальных вопросов политической повестки, сотрудничества в различных сферах. Это поможет довести до наших читателей, зрителей и слушателей позицию наших государств, нацеленную на стабильный политический диалог”, - заключила она.

Отметим, что в состав делегации также входит заместитель главного редактора новостного агентства Report Илаха Мамедли.

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