CNN извинился за репортаж, в котором Кения названа "очагом террора"

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Исполнительный директор CNN International Тони Мэддокс в четверг направился в Найроби, чтобы лично принести извинения президенту Кении Ухуру Кениатте за то, что в одном из репортажей телеканала страна была названа "очагом террора", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Накануне визита в Кению президента США Барака Обамы в июле на крупнейшем мировом новостном телеканале CNN вышел репортаж, в котором страна бала названа "очагом террора". Данное заявление вызвало волну возмущений как среди населения, так и у властей страны.

"Это не было злонамеренной попыткой представить Кению в дурном свете; это крайне досадно, мы не должны были допускать подобного", — заявил Мэддокс, добавив, что данное определение не соответствует реальности, и было употреблено не к месту.

"Мы знаем, как выглядит "очаг террора", и Кения не входит в число подобных стран", — отметил Мэддокс.