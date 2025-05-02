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Член правления Global Media Group: Информационная безопасность - важная составляющая госбезопасности

Член правления Global Media Group: Информационная безопасность - важная составляющая госбезопасности Информационная безопасность, особенно в сфере медиа, это не только технический вопрос, но и важная составляющая государственной безопасности.
Медиа
2 мая 2025 г. 15:43
Член правления Global Media Group: Информационная безопасность - важная составляющая госбезопасности

Информационная безопасность, особенно в сфере медиа, это не только технический вопрос, но и важная составляющая государственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом сказал член правления Global Media Group Орхан Мамедов на общественном обсуждении на тему "Кибератаки на медиаресурсы Азербайджана", проведенном временной комиссией по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам в парламенте.

Он напомнил, что 20 февраля этого года около 10 часов утра была осуществлена серьезная и масштабная кибератака на медиаресурсы Global Media Group:

"Атака сначала была направлена на внутренние серверы Baku TV, а затем распространилась на ведущие новостные порталы страны, такие как report.az, oxu.az, baku.ws, caliber.az и media.az. В результате оперативного вмешательства нашей ИТ-команды и приглашенных специалистов из соответствующих структур дальнейшие атаки удалось предотвратить. Однако, к сожалению, на некоторых серверах произошла потеря данных, и работа сайтов была нарушена на короткое время".

Мамедов добавил, что серверы на тот момент были надежно защищены, однако несмотря на это, хакеры смогли пробить защиту с использованием малоизвестных методов, что еще раз показало необычайно высокий уровень их подготовки.

По его словам, в рамках принятых мер было решено полностью поменять серверную инфраструктуру.

"Параллельно мы начали сотрудничество на постоянное основе с международными компаниями по кибербезопасности, обновили сетевое оборудование. Этот инцидент еще раз доказал нам, что информационная безопасность, особенно в сфере медиа, является не только техническим вопросом, но и важной частью государственной безопасности. Необходимо постоянно инвестировать в нее и принимать превентивные меры в этом направлении", - отметил член правления.

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Версия на английском языке Global Media Group: Information security important part of state security
Версия на азербайджанском языке “Global Media Group”un idarə heyətinin üzvü: İnformasiya təhlükəsizliyi dövlət təhlükəsizliyinin vacib hissəsidir

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