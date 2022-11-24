Больше всего нарушений закона о рекламе зафиксировано в трех городах Азербайджана

Больше всего нарушений законодательства о рекламе зафиксировано в Баку, Шеки и Сумгайыте.

Больше всего нарушений законодательства о рекламе зафиксировано в Баку, Шеки и Сумгайыте.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Азербайджанском государственном рекламном агентстве (ADRA).

Было отмечено, что за 6 месяцев этого года в стране было демонтировано 4 327 рекламных объявления на открытом воздухе, не соответствующих требованиям законодательства.

За это время в ADRA поступило 22 827 заявок на размещение рекламы такого рода. Поскольку некоторые из заявок предполагают регистрацию нескольких объявлений, общее количество выданных разрешений составляет 95 948.

"Учитывая, что торговые объекты, в основном, сосредоточены в столице, соответственно, наибольшее количество нарушений, связанных с уличной рекламой, было выявлено в Баку (1 350 рекламных объявлений). Далее по количеству нарушений следуют Шеки (1 288 единиц) и Сумгайыт (682 единицы). Нарушения в основном связаны с размещением рекламы без соответствующего разрешения”, - сказали в ADRA.

Количество субъектов предпринимательства, осуществляющих рекламную деятельность без соответствующего разрешения, составило 5 340.