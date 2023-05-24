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Baku TV и Haber Global удостоены "Национальной премии Шамс"

Baku TV и Haber Global удостоены "Национальной премии Шамс" Телеканалы Baku TV и турецкий Haber Global удостоены "Национальной премии Шамс".
Медиа
24 мая 2023 г. 22:25
Baku TV и Haber Global удостоены Национальной премии Шамс

Телеканалы Baku TV и турецкий Haber Global удостоены "Национальной премии Шамс".

Как сообщает Report, церемония вручения премии, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и Дню независимости, прошла при совместной организации Министерства культуры Азербайджана и Главного управления культуры города Баку.

В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса (парламента), артисты, представители дипломатического корпуса, представители местной и зарубежной прессы.

Затем победителям были вручены награды.

Среди награжденных телеканалов были и Baku TV, а также турецкий Haber Global, который был удостоен премии за вклад в доведение азербайджанских реалий во время Отечественной войны до международного сообщества. От имени обоих телеканалов награду принял директор Baku TV Рамин Джафаров.

Выступая на мероприятии, Р.Джафаров поблагодарил организаторов за врученные награды. Он сказал, что возглавляемая им медиа-организация и дальше будет прилагать все усилия для сохранения оперативности в своей деятельности.

Отметим, что "Национальная премия Шамса" была учреждена к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Baku TV” və “Haber Global” “Şəms Milli Mükafat”ına layiq görülüb

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