Бахром Ашрафханов: Современные СМИ формируют доверие между народами

II Азербайджано-Узбекский медиафорум внесет вклад в укрепление узбекско-азербайджанской дружбы, стратегического партнерства и развития медиасферы в обеих странах.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе своего выступления на медиафоруме в Баку.

Дипломат отметил, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном являются ярким примером братства, доверия и сотрудничества. По его словам, новая динамика взаимодействия связана с деятельностью лидеров двух государств - президента Шавката Мирзиёева и президента Ильхама Алиева, которые создали широкие возможности для совместных инициатив в политике, культуре, образовании и медиа.

"Медиа играют ключевую роль в этом процессе. Современные СМИ не только информируют общество, но и формируют доверие, укрепляют взаимопонимание и культурные связи между народами", - подчеркнул Ашрафханов.

Он напомнил, что первый Узбекско-Азербайджанский медиафорум прошел год назад в Ташкенте и стал площадкой для запуска образовательных программ, медиатренингов и обмена опытом между журналистами.

По словам посла, нынешний форум уделяет особое внимание цифровой трансформации медиасферы, внедрению современных технологий, повышению профессиональной подготовки журналистов и обмену лучшими практиками. Отдельно рассматриваются вопросы противодействия дезинформации и укрепления общественного доверия к СМИ.

"Желаю всем участникам форума продуктивной работы, содержательных дискуссий и успешной реализации совместных проектов", - отметил Ашрафханов.