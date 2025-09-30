Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Бахром Ашрафханов: Современные СМИ формируют доверие между народами

    Медиа
    • 30 сентября, 2025
    • 11:11
    Бахром Ашрафханов: Современные СМИ формируют доверие между народами

    II Азербайджано-Узбекский медиафорум внесет вклад в укрепление узбекско-азербайджанской дружбы, стратегического партнерства и развития медиасферы в обеих странах.

    Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе своего выступления на медиафоруме в Баку.

    Дипломат отметил, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном являются ярким примером братства, доверия и сотрудничества. По его словам, новая динамика взаимодействия связана с деятельностью лидеров двух государств - президента Шавката Мирзиёева и президента Ильхама Алиева, которые создали широкие возможности для совместных инициатив в политике, культуре, образовании и медиа.

    "Медиа играют ключевую роль в этом процессе. Современные СМИ не только информируют общество, но и формируют доверие, укрепляют взаимопонимание и культурные связи между народами", - подчеркнул Ашрафханов.

    Он напомнил, что первый Узбекско-Азербайджанский медиафорум прошел год назад в Ташкенте и стал площадкой для запуска образовательных программ, медиатренингов и обмена опытом между журналистами.

    По словам посла, нынешний форум уделяет особое внимание цифровой трансформации медиасферы, внедрению современных технологий, повышению профессиональной подготовки журналистов и обмену лучшими практиками. Отдельно рассматриваются вопросы противодействия дезинформации и укрепления общественного доверия к СМИ.

    "Желаю всем участникам форума продуктивной работы, содержательных дискуссий и успешной реализации совместных проектов", - отметил Ашрафханов.

