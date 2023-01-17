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AzTV снял документальный фильм о преступлениях Франции в Африке

AzTV снял документальный фильм о преступлениях Франции в Африке "Азербайджанское телевидение" (AzTV) подготовило документальный фильм о военных преступлениях и геноциде, совершенных Францией в Африке.
Медиа
17 января 2023 г. 11:13
AzTV снял документальный фильм о преступлениях Франции в Африке

"Азербайджанское телевидение" (AzTV) подготовило документальный фильм о военных преступлениях и геноциде, совершенных Францией в Африке.

Как сообщает Report, в фильме под названием "Черный" нашли отражение факты и доказательства притеснений и жестокости французов по отношению к африканцам, в частности, к алжирцам.

Фильм, съемки которого проходили также в одной из наиболее пострадавших от французской агрессии стран – Алжире, включает архивные материалы, беседы с экспертами и пр.

С фильмом можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке AzTV makes documentary on crimes committed by France in Africa
Версия на азербайджанском языке AzTV Fransanın Afrikada törətdiyi cinayətlər barədə sənədli film çəkib

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