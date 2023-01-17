AzTV снял документальный фильм о преступлениях Франции в Африке

"Азербайджанское телевидение" (AzTV) подготовило документальный фильм о военных преступлениях и геноциде, совершенных Францией в Африке.

"Азербайджанское телевидение" (AzTV) подготовило документальный фильм о военных преступлениях и геноциде, совершенных Францией в Африке.

Как сообщает Report, в фильме под названием "Черный" нашли отражение факты и доказательства притеснений и жестокости французов по отношению к африканцам, в частности, к алжирцам.

Фильм, съемки которого проходили также в одной из наиболее пострадавших от французской агрессии стран – Алжире, включает архивные материалы, беседы с экспертами и пр.