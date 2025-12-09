Азербайджанская делегация принимает участие в BRIDGE Summit в Абу-Даби

Азербайджанская делегация принимает участие в крупнейшем в мире саммите медиа, контента и креативных индустрий BRIDGE Summit 2025, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщили Report в Агентстве развития медиа Азербайджана, программа саммита включает мероприятия и выставки, посвященные медиа, производству цифрового контента, авторскому праву, материалам, созданным с помощью искусственного интеллекта, генеративным инструментам, технологиям смешанной реальности, будущему данных, маркетингу, оригинальному стриминговому контенту и мультиплатформенному сторителлингу.

Саммит продлится до 10 декабря. Ожидается участие 60 000 гостей, среди которых - представители творческих индустрий, производители медиа и цифрового контента, инвесторы, а также специалисты университетов и исследовательских центров.

В рамках мероприятия выступят более 400 международных экспертов, включая политиков, лидеров инноваций и инфлюенсеров.