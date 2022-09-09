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Азербайджан принимает участие в международном медиафоруме в Астрахани

Азербайджан принимает участие в международном медиафоруме в Астрахани Азербайджанская делегация во главе с исполнительным директором Агентства по развитию медиа Ахмедом Исмайловым находится с визитом в российском городе Астрахани. Как сообщает Report, целью поездки является участие в Международном Каспийском медиафо
Медиа
9 сентября 2022 г. 10:08
Азербайджан принимает участие в международном медиафоруме в Астрахани

Азербайджанская делегация во главе с исполнительным директором Агентства по развитию медиа Ахмедом Исмайловым находится с визитом в российском городе Астрахани.

Как сообщает Report, целью поездки является участие в Международном Каспийском медиафоруме, в рамках которого планируется масштабное обсуждение широкого круга вопросов информационного сотрудничества по теме «Каспийские медиа. Молодежное измерение». На форум зарегистрировано более 500 участников и представителей иностранных делегаций.

Делегация, в которую вошли официальные лица и журналисты, начала поездку с посещения памятника Общенационального лидера Гейдара Алиева в городе. Участники возложили венок к памятнику.

На форуме будут проведены обсуждения различных проблем, с которыми сталкиваются СМИ прикаспийских стран, и перспектив в области медиа. Ожидается выступление дипломатов и представителей СМИ, представленных в азербайджанской делегации.

Среди участников форума будет организована дискуссионная панель на темы деловой журналистики и бизнес-коммуникаций, СМИ и молодежной политики прикаспийских стран. В ходе мероприятия запланировано несколько тренингов, дебатов, ток-шоу и мастер-классов на различные темы.

В работе "Каспийского медиафорума-2022» также принимает участие директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan participates in media forum in Russia’s Astrakhan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Həştərxanda keçirilən beynəlxalq media forumunda iştirak edir

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