Азербайджан принимает участие в международном медиафоруме в Астрахани

Азербайджанская делегация во главе с исполнительным директором Агентства по развитию медиа Ахмедом Исмайловым находится с визитом в российском городе Астрахани. Как сообщает Report, целью поездки является участие в Международном Каспийском медиафо

Азербайджанская делегация во главе с исполнительным директором Агентства по развитию медиа Ахмедом Исмайловым находится с визитом в российском городе Астрахани.



Как сообщает Report, целью поездки является участие в Международном Каспийском медиафоруме, в рамках которого планируется масштабное обсуждение широкого круга вопросов информационного сотрудничества по теме «Каспийские медиа. Молодежное измерение». На форум зарегистрировано более 500 участников и представителей иностранных делегаций.



Делегация, в которую вошли официальные лица и журналисты, начала поездку с посещения памятника Общенационального лидера Гейдара Алиева в городе. Участники возложили венок к памятнику.



На форуме будут проведены обсуждения различных проблем, с которыми сталкиваются СМИ прикаспийских стран, и перспектив в области медиа. Ожидается выступление дипломатов и представителей СМИ, представленных в азербайджанской делегации.



Среди участников форума будет организована дискуссионная панель на темы деловой журналистики и бизнес-коммуникаций, СМИ и молодежной политики прикаспийских стран. В ходе мероприятия запланировано несколько тренингов, дебатов, ток-шоу и мастер-классов на различные темы.



В работе "Каспийского медиафорума-2022» также принимает участие директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.