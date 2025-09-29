Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере медиа

Председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмат Саттаров встретился с узбекской делегацией, находящейся с визитом в нашей стране для участия во II Азербайджано-узбекском медиафоруме.

Как сообщает Report, об этом сообщили в совете.

И.Саттаров отметил, что рад проведению данного форума на тему "Цифровая трансформация и медиа" в Азербайджане, подчеркнув, что подобные мероприятия имеют важное значение для дальнейшего укрепления связей между двумя братскими странами.

Касаясь важности Дорожной карты по развитию сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа, председатель Аудиовизуального совета отметил, что сотрудничество между медиа-организациями двух стран, в том числе между вещателями, быстро развивается.

Руководитель узбекской делегации, заведующий сектором отдела коммуникаций Администрации президента Узбекистана Дилшод Саиджанов выразил удовлетворение нынешним состоянием стратегических партнерских отношений между двумя странами. Отметив широкий потенциал для реализации совместных проектов в сфере медиа, Д.Саиджанов заявил, что взаимные визиты, обмен информацией и опытом играют огромную роль в углублении отношений.

Встреча продолжилась обсуждением других вопросов, представляющих взаимный интерес.