Азербайджан и Марокко будут сотрудничать в области аудиовизуального контента

Председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров встретился с делегацией, возглавляемой председателем Высшего управления по аудиовизуальным коммуникациям Королевства Марокко (НАСА) Лятифой Ахарбаш.

Председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров встретился с делегацией, возглавляемой председателем Высшего управления по аудиовизуальным коммуникациям Королевства Марокко (НАСА) Лятифой Ахарбаш.

Как сообщает Report, на встрече И.Саттаров и Л.Ахарбаш подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Аудиовизуальным советом Азербайджана и Высшим управлением по аудиовизуальным коммуникациям Марокко.

Выступивший на встрече председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров подчеркнул, что его визит в Марокко был очень интересным и полезным. Он рассказал о природе, культуре и гостеприимстве народа Марокко и отметил, что Азербайджан с такой же искренностью принимает представителей дружественной страны. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами, основанные на дружбе и взаимном доверии, открывают большие возможности для сотрудничества.

И.Саттаров отметил, что в Азербайджане действуют два международных телеканала, и это открывает новые возможности для партнерства в сфере СМИ. Он подчеркнул важность обмена опытом в сфере регулирования в эпоху, когда цифровые технологии и искусственный интеллект заменяют средства массовой информации, и заявил, что такое сотрудничество будет служить интересам двух стран.

Председатель Аудиовизуального совета отметил, что Марокко является очень важным государством среди арабоязычных стран, с которым у Азербайджана существуют особые дружественные отношения. Это сотрудничество может создать новые возможности для развития отношений с другими арабоязычными странами. В то же время Азербайджан может сыграть роль моста для Марокко в развитии отношений с постсоветским пространством, тюркскими государствами и Каспийско-черноморским регионом.

В завершение И.Саттаров подчеркнул важность осуществления совместных действий по регулированию медиа и лучшему пониманию обществом этой сферы и выразил оптимизм в отношении будущего сотрудничества.

Председатель Высшего управления по аудиовизуальным коммуникациям Марокко Лятифа Ахарбаш отметила в своем выступлении, что второй визит в Азербайджан вновь подарил ей приятные эмоции. Она подчеркнула, что сотрудничество между двумя структурами основано на взаимном доверии и искренней дружбе.

Л.Ахарбаш отметила, что этот визит, направленный на достижение конкретных результатов и обмен опытом, имеет большое значение для медийной среды, переживающей стремительное развитие цифровых технологий. Она сказала, что обе организации сталкиваются с одинаковыми проблемами в таких вопросах, как искусственный интеллект и медиаграмотность, и что есть возможности для совместной работы над созданием общей модели регулирования. Она выразила уверенность в том, что это сотрудничество будет взаимовыгодным и поблагодарила за приглашение и возможность для обсуждения.

Затем заведующий сектором коммуникации Аудиовизуального совета Талех Гулиев выступил с широкой презентацией о сфере аудиовизуальных медиа в Азербайджане.

Встреча продолжилась обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес.