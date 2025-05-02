AYNA: Факты грубого поведения отдельных водителей автобусов оперативно расследуются

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) оперативно расследует распространяемую в социальных медиа информацию о грубом поведении отдельных водителей автобусов.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) оперативно расследует распространяемую в социальных медиа информацию о грубом поведении отдельных водителей автобусов.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель департамента коммуникаций Агентства наземного транспорта Азербайджана Вели Мамедов на панельной дискуссии в рамках второго форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве" в Баку.

Он заявил о недопустимости грубого обращения водителей автобусов с пассажирами: "Мы расследуем подобные случаи, как только узнаем о них из социальных медиа. Предпочтительней, чтобы пассажиры при столкновении с подобными случаями сами сообщали нам об этом".