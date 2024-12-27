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Аудиовизуальный совет выявил пиратский контент у 11 платформенных операторов

Аудиовизуальный совет выявил пиратский контент у 11 платформенных операторов Аудиовизуальный совет Азербайджана за последние 2 месяца составил 11 протоколов об административных правонарушениях в отношении платформенных операторов за пиратский контент.
Медиа
27 декабря 2024 г. 18:19
Аудиовизуальный совет выявил пиратский контент у 11 платформенных операторов

Аудиовизуальный совет Азербайджана за последние 2 месяца составил 11 протоколов об административных правонарушениях в отношении платформенных операторов за пиратский контент.

Как сообщили Report в совете, были выявлены факты нарушения законодательства в пакетах ретрансляции ряда компаний, среди которых "Artkom.Net", "Boss Group", "Shakh Telecom" (Shakh TV), "AzəriGlobalServis" (AGS TV), "Eurosel", "Clip TV", "Bulud Store" (Bulud TV), "Smart Sistemz Technoloji" (ODTV), "Beeonline", "Rahat Telecom", "Global Technology" (Azəri TV).

В отношении нарушителей были составлены соответствующие протоколы и направлены в суды с учетом требований статьи 43.1 Кодекса об административных правонарушениях.

По результатам уже состоявшихся судебных разбирательств, компании "Boss Group", "Shakh Telecom", "AzəriGlobalServis", "Eurosel", "Artkom.Net", "Rahat Telecom" и "Smart Sistemz Technoloji" были оштрафованы на сумму 5000 манатов каждая. Ожидается, что в ближайшее время состоятся и другие судебные заседания по данному вопросу.

"Продолжается борьба с ресурсами, которые пиратским способом предоставляют населению ретрансляцию зарубежных телеканалов и аудиовизуальный контент через различные веб-сайты и аккаунты в социальных сетях. В рамках продолжения необходимых мер, в течение 2024 года на основании соответствующих судебных решений был ограничен доступ к ряду IP-адресов и ресурсов, которые действовали без лицензии и в нарушение законодательства в указанном направлении", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Son 2 ayda platforma operatorlarına qarşı 11 protokol tərtib olunub

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