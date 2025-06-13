Аудиовизуальный совет вынес предупреждение Space TV

Аудиовизуальный совет Азербайджана вынес предупреждение телеканалу Space TV за демонстрацию мультипликационного фильма "Маша и Медведь" без наличия исключительного права на его показ.

Аудиовизуальный совет Азербайджана вынес предупреждение телеканалу Space TV за демонстрацию мультипликационного фильма "Маша и Медведь" без наличия исключительного права на его показ.

Как сообщает Report, на сегодняшнем онлайн-заседании Совета было установлено, что мультфильм транслировался на канале 7, 8 и 9 июня.

Согласно законодательству, исключительное право на трансляцию данного мультфильма на территории Азербайджана принадлежит Общественному телевидению и радио (İTV).

Специалисты Совета расценили это как нарушение статьи 38.2 закона "О медиа", и, с учетом того, что подобное нарушение допущено впервые, было решено ограничиться вынесением предупреждения.