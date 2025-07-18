О нас

Аудиовизуальный совет вынес предупреждение одному из телеканалов

Аудиовизуальный совет вынес предупреждение одному из телеканалов Аудиовизуальный совет Азербайджана вынес официальное предупреждение телеканалу Xəzər TV за пропаганду гендерной дискриминации в эфире.
Медиа
18 июля 2025 г. 16:10
Аудиовизуальный совет вынес предупреждение одному из телеканалов

Аудиовизуальный совет Азербайджана вынес официальное предупреждение телеканалу Xəzər TV за пропаганду гендерной дискриминации в эфире.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Аудиовизуальный совет.

Во время обсуждения в эфире темы о взаимоотношениях в семье гость передачи Qonaqcanlı, транслируемой 16 июля, заявил, что "в азербайджанской семье право голоса принадлежит мужчине, потому что женщина не может быть главной, ведь Аллах создал мужчину выше". При этом ведущий не выразил никакой реакции на дискриминационные высказывания.

По итогам мониторинга, специалисты Совета квалифицировали эти высказывания как нарушение статьи 14.1.4 закона "О медиа", запрещающей пропаганду гендерного неравенства.

Члены Аудиовизуального совета пришли к единому мнению, что действия ведущего и гостя способствуют распространению дискриминационных взглядов. В связи с этим телеканалу Xəzər TV было вынесено предупреждение, а всем вещателям рекомендовано строго соблюдать нормы законодательства при обсуждении чувствительных тем.


Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Audiovizual Şura televiziya kanallarından birinə xəbərdarlıq edib

Другие новости из категории

В Генпрокуратуре Азербайджана обсудили развитие сотрудничества с медиа
ФотоВ Генпрокуратуре Азербайджана обсудили развитие сотрудничества с медиа
18 июля 2025 г. 15:14
Глава общественного вещателя Грузии: Азербайджанские медиа могут служить примером для региона
Глава общественного вещателя Грузии: Азербайджанские медиа могут служить примером для региона
18 июля 2025 г. 10:49
В Баку презентовали книгу, посвященную памяти журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоВ Баку презентовали книгу, посвященную памяти журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
17 июля 2025 г. 16:34
ЕС внес в санкционный список 15 новых имен и организаций медиаманипуляторов
ЕС внес в санкционный список 15 новых имен и организаций медиаманипуляторов
16 июля 2025 г. 12:06
Euronews подготовил спецрепортаж о 17-м саммите ОЭС в Ханкенди
Euronews подготовил спецрепортаж о 17-м саммите ОЭС в Ханкенди
16 июля 2025 г. 00:58
Тамам Джафарова: Азербайджанские медиа конкурентоспособны на международном инфопространстве
Тамам Джафарова: Азербайджанские медиа конкурентоспособны на международном инфопространстве
15 июля 2025 г. 17:12
Ölkə.Az исполняется 11 лет
Ölkə.Az исполняется 11 лет
15 июля 2025 г. 13:23
В связи со 150-летием национальной прессы проведен тренинг Социальная журналистика для представителей медиа
ФотоВ связи со 150-летием национальной прессы проведен тренинг "Социальная журналистика" для представителей медиа
14 июля 2025 г. 17:21
В Совете прессы Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Sputnik Азербайджан
В Совете прессы Азербайджана обсудили ситуацию вокруг "Sputnik Азербайджан"
14 июля 2025 г. 17:11
MEDİA: Распространяемые в ряде социальных сетей сообщения от имени министров обороны и иностранных дел Азербайджана являются фейковыми
ФотоMEDİA: Распространяемые в ряде социальных сетей сообщения от имени министров обороны и иностранных дел Азербайджана являются фейковыми
12 июля 2025 г. 19:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi