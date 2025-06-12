Аудиовизуальный совет считает важным повышение гендерной чувствительности при создании медиаконтента

15:46 Существует необходимость повышения профессионализма и гендерной чувствительности создателей медиаконтента.

Есть необходимость в повышении профессионализма и гендерной чувствительности создателей медиаконтента.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Аудиовизуальном совете.

Отмечается, что вопрос о преобладании в медиапродуктах образов "ворчливой домохозяйки", "меркантильной женщины", "наивной женщины" входит в контекст медиапрофессионализма.

"Совет внимательно относится к подобным вопросам. Регулярно проводимые мониторинги показывают, что в отдельных случаях в эфире допускаются нарушения. Недавнее предупреждение, вынесенное Аудиовизуальным советом одному из телеканалов, было связано с нарушением требования, установленного законодательством (пропаганда половой дискриминации). Совет вправе выносить предупреждения или применять административные меры исключительно в случае нарушения норм закона", - говорится в сообщении.