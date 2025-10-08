Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Аудиовизуальный совет обеспокоен ростом дискриминационных тенденций на телевидении

    Медиа
    • 08 октября, 2025
    • 16:35
    Аудиовизуальный совет обеспокоен ростом дискриминационных тенденций на телевидении

    Аудиовизуальный совет Азербайджана выразил серьезную обеспокоенность по поводу растущего числа телевизионных программ, транслирующих контент с элементами дискриминации и необъективной подачей информации.

    Как сообщает Report, совет повел очередное заседание, на котором данному вопросу уделили особое внимание.

    Согласно данным мониторинга, проведенного специалистами Аудиовизуального совета в течение прошедшего года, было выявлено множество случаев нарушения статьи 14.1.4 закона "О медиа", которая прямо запрещает пропаганду любых форм дискриминации. В результате три крупных телеканала страны - Space TV, Xəzər TV и ARB - получили официальные предупреждения от регулятора.

    К некоторым вещателям были применены более строгие санкции. Так, трансляция телеканала Space TV была приостановлена на 6 часов, а вещание Kanal S было прервано на сутки.

    Участники встречи отдельно обсудили случай, имевший место в эфире Baku TV. Так, в программе "Амин", вышедшей в эфир 24 сентября, приглашенная гостья заявила: "...Я женщина. Мужчина всегда должен идти впереди. Это закон жизни, и если ты нарушишь этот закон, Аллах накажет тебя через твоего сына... Это закон, закон Аллаха... Всевышний Аллах создал женщину исключительно для подчинения мужчине...".

    Специалисты отдела мониторинга и анализа аудиовизуальных программ классифицировали эти высказывания как нарушение статьи 14.1.4 Закона "О медиа", то есть как пропаганду гендерной дискриминации. Впоследствии факт нарушения был подтвержден и юристами Аудиовизуального совета.

    В ходе заседания члены совета единогласно пришли к выводу, что данные высказывания действительно представляют собой пропаганду гендерной дискриминации. Гость программы использовала выражения, противоречащие принципу равенства мужчин и женщин.

    Представители совета отметили, что поддерживающая реакция ведущего на эти заявления рассматривается как пропаганда гендерной дискриминации. По итогам обсуждений Аудиовизуальный совета принял решение вынести предупреждение телеканалу Baku TV.

    "Аудиовизуальный совет напоминает телекомпаниям о необходимости придерживаться принципов объективности, просвещения и недопущения дискриминации, строго следуя нормам законодательства", - подчеркивается в официальном заявлении регулирующей структуры.

