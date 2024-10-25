Аудиовизуальный совет: Информационно-аналитические программы доминируют на телеканалах Азербайджана

За последние три месяца 21,1% эфирного времени общенациональных наземных телевизионных вещателей Азербайджана занимали информационные и аналитические программы.

За последние три месяца 21,1% эфирного времени общенациональных наземных телевизионных вещателей Азербайджана занимали информационные и аналитические программы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Аудиовизуального совета Азербайджана.

Отдел мониторинга и анализа аудиовизуальных программ аппарата Совета подготовил статистику по жанровому составу программ, вышедших в эфир в третьем квартале 2024 года (июль, август, сентябрь).

Следом за информационно-аналитическим сегментом в рейтинге идут спортивные программы (16,5%), рекламные материалы (15,4%), художественные фильмы и сериалы (суммарно 15,1%). Доля культурно-просветительских жанров, включающих образовательные, публицистические, историко-культурные и прочие передачи, составила в среднем по всем каналам 8,7%.