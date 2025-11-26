Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    ATV получил предупреждение за рекламу гипноза

    Медиа
    • 26 ноября, 2025
    • 15:06
    ATV получил предупреждение за рекламу гипноза

    Азербайджанскому телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу гипноза и целебных свойств биоэнергетического воздействия.

    Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на сегодняшнем онлайн-заседании Аудиовизуального совета.

    На заседании рассмотрен инцидент, произошедший в эфире программы Gün ortası, транслированной на телеканале 13 ноября. Приглашенный гость продемонстрировал в студии метод "передачи энергии" на расстоянии, а ведущий после этого дал действиям положительную оценку.

    Эксперты Аудиовизуального совета квалифицировали произошедшее как нарушение статьи 29.8 Закона "О рекламе", запрещающей рекламу массовых сеансов исцеления, методов гипноза, а также "целебных" экстрасенсорных и биоэнергетических воздействий.

    Юридическая служба Совета подтвердила факт нарушения. С учетом того, что подобный случай в эфире ATV зафиксирован впервые, телеканалу было вынесено предупреждение.

    телеканал Аудиовизуальный совет гипноз реклама нарушение закона предупреждение
    Audiovizual Şura "ATV" kanalına xəbərdarlıq edib

    Последние новости

    15:45

    Белозёров: Цифровой документооборот ускорит оформление грузов

    Инфраструктура
    15:45
    Видео

    В Гонконге в жилом комплексе из-за пожара заблокированы 13 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:28

    Ален Симонян: Армения фактически вышла из ОДКБ - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:15

    Азербайджан и Казахстан обсудили ТМТМ и производство локомотивов для АЖД

    Инфраструктура
    15:06

    ATV получил предупреждение за рекламу гипноза

    Медиа
    15:05

    Взрыв в Идлибе: есть раненые

    Другие страны
    15:02

    В Бангладеш из банковских ячеек экс-премьера Шейх Хасины изъято почти 10 кг золота

    Другие страны
    14:52

    ГНС прокомментировала меры по "обелению" рынка аренды жилья

    Бизнес
    14:42
    Фото

    В Баку прошел I Форум молодых железнодорожников

    Инфраструктура
    Лента новостей