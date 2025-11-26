ATV получил предупреждение за рекламу гипноза

Азербайджанскому телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу гипноза и целебных свойств биоэнергетического воздействия.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на сегодняшнем онлайн-заседании Аудиовизуального совета.

На заседании рассмотрен инцидент, произошедший в эфире программы Gün ortası, транслированной на телеканале 13 ноября. Приглашенный гость продемонстрировал в студии метод "передачи энергии" на расстоянии, а ведущий после этого дал действиям положительную оценку.

Эксперты Аудиовизуального совета квалифицировали произошедшее как нарушение статьи 29.8 Закона "О рекламе", запрещающей рекламу массовых сеансов исцеления, методов гипноза, а также "целебных" экстрасенсорных и биоэнергетических воздействий.

Юридическая служба Совета подтвердила факт нарушения. С учетом того, что подобный случай в эфире ATV зафиксирован впервые, телеканалу было вынесено предупреждение.