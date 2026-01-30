Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В последний день января в Баку будет пасмурно

    Экология
    • 30 января, 2026
    • 13:07
    31 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман, временами усилится умеренный юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем ​​- 12-17° тепла. Атмосферное давление упадет с 756 мм рт. ст. до 753 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем ​​- 55-60%.

    В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах днем ​​ожидаются кратковременные осадки и снег. Местами возможен туман. Умеренный западный ветер в некоторых местах усилится.

    Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем ​​- 13-18° тепла, ночью в горах - 0-5° мороза, а днем ​​- 10-15° тепла.

