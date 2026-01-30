В Праге в студенческом общежитии эвакуировали свыше 120 человек из-за пожара

В Праге (Чехия) в ночь на пятницу произошел пожар в многоэтажном студенческом общежитии, в результате которого были эвакуированы более сотни человек.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя пожарной службы Мирослава Резача.

"Из здания был эвакуирован 121 человек, еще 16 были спасены, а один человек передан спасательной службе", - сообщил он.

Сейчас устанавливаются причины возникновения пожара.