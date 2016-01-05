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    ASAN Radio объявило о приеме на вакантные рабочие места

    Отобранные кандидаты 18 января будут приглашены на собеседование

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ ASAN Radio объявило о приеме на вакантные рабочие места.

    Как сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, вакантными являются должности ведущего, редактора, корреспондента, технического работника, специалиста по маркетингу. 

    Заинтересованные лица могут отправить CV по адресу: info@asanradio.az.

    Отобранные кандидаты 18 января будут приглашены на собеседование.

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