    AnewZ представил специальный репортаж о минной опасности и судьбах пострадавших

    • 03 ноября, 2025
    • 14:23
    AnewZ представил специальный репортаж о минной опасности и судьбах пострадавших

    Телеканал AnewZ подготовил специальный репортаж под названием "Мгновенные взрывы: судьбы, разрушенные минами", посвященный одной из самых острых гуманитарных проблем современности - минной опасности и ее тяжелым последствиям для мирного населения.

    Как сообщает Report, в материале показаны реальные истории людей, чьи жизни навсегда изменили взрывы мин - тех, кто потерял близких, здоровье или возможность жить полноценно.

    В репортаже также рассказывается о деятельности саперов, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, разминируя ранее оккупированные территории и возвращая людям надежду на безопасное будущее.

    Отдельное внимание уделено городу Агдам, признанному одной из самых заминированных территорий Азербайджана. Не случайно его часто называют "Хиросимой Кавказа".

    "Во время моей службы [в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA)] некоторые из моих коллег стали жертвами мин. Кто-то лишился конечностей, а кто-то, к сожалению, погиб. Поэтому тема минной опасности для меня всегда была болезненной. Сегодня на территориях, которые мы разминировали, уже идут восстановительные работы. Мы чувствуем огромную ответственность за то, чтобы люди могли безопасно вернуться в свои дома. Гуманитарное разминирование - это не просто работа, а сложная и чрезвычайно ответственная миссия", - отметил операционный менеджер ANAMA Халид Зульфугаров.

    Основная цель репортажа привлечь внимание международного сообщества к необходимости усиления инициатив по разминированию и поддержке пострадавших.

    26-летний украинский солдат Алексей рассказал телеканалу AnewZ о том, как стал жертвой мины и лишился ноги. В репортаже показаны кадры его реабилитации и процесса адаптации к новой жизни. "Я упал и увидел, что нога вроде бы на месте, но вывернута. Колено смотрело влево, а стопа - вправо. Я наложил жгут. Боль была невыносимой, и я начал звать на помощь", - вспоминает Алексей.

    В материале зрители также могут увидеть кадры первой в Европе фотовыставке о жертвах мин, организованной азербайджанской НПО. Отмечается, что данная инициатива помогает привлечь внимание международного сообщества к проблеме мин и их последствий для мирного населения.

    Напомним, что фотовыставка была организована Общественной организацией "Фотоклуб "Гилавар" при содействии Агентства государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики.

    Представляем материал вниманию читателей:

