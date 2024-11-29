Анастасия Лаврина рассказала студентам медиа-школы Report о трудностях профессии журналиста

Политический обозреватель, первый заместитель председателя Русской общины Азербайджана, тележурналист Анастасия Лаврина встретилась со студентами медиа-школы Report.

Политический обозреватель, первый заместитель председателя Русской общины Азербайджана, тележурналист Анастасия Лаврина встретилась со студентами медиа-школы Report.

Как сообщает Report, тележурналист рассказала студентам о трудностях профессии журналиста и поделилась своим опытом работы в опасных и суровых условиях.

Лаврина отметила, что одним из таких случаев стали съемки документального фильма в Ходжавенде, где сохранялась минная угроза.

"Дважды мы вели съемки в Ходжавенде. Мы снимали фильм о разрушениях и вандализме, учиненных армянскими сепаратистами в православных и албанских церквях. Вся съемочная группа работала в очень тяжелых и опасных условиях, так как вокруг были минные поля", - сказала она.

По ее словам, несмотря на все трудности, съемочная группа справилась с поставленной задачей, и документальный фильм "Война армянских сепаратистов с храмами в Карабахе" был переведен на несколько языков, включая французский, английский и сербский.

"Фильм показали в нескольких странах, среди которых Франция и Бельгия. На презентации присутствовали известные европейские эксперты" - сказала тележурналист.

Лаврина также отметила, что важным аспектом работы журналиста является поддержание нейтралитета. "Мы не должны ни поддерживать, ни провоцировать ни одну из сторон. Эмоции нужно контролировать", - сказала она.