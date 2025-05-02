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Анар Эйвазов: Роль СМИ в предотвращении разглашения военных данных неоспорима

Анар Эйвазов: Роль СМИ в предотвращении разглашения военных данных неоспорима В Министерстве обороны призвали граждан не нарушать запреты на распространение информации о вооруженных силах в социальных сетях.
Медиа
2 мая 2025 г. 12:34
Анар Эйвазов: Роль СМИ в предотвращении разглашения военных данных неоспорима

В Министерстве обороны призвали граждан не нарушать запреты на распространение информации о вооруженных силах в социальных медиа.

Как сообщает Report, с таким призывом выступил глава пресс-службы оборонного ведомства Анар Эйвазов на панельной сессии в рамках 2-го форума "Общественные процессы в СМИ" в Баку.

По его словам, подобные случаи встречаются, несмотря на масштабную просветительскую работу.

"Конечно, просветительская работа важна для предотвращения подобных случаев. Мы проводим встречи и ведем беседы. Естественно, роль медиа здесь также неоспорима", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Anar Eyvazov: Bəzən sosial mediada hərbi məlumatların paylaşılması ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər aşılır

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