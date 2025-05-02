Анар Эйвазов: Роль СМИ в предотвращении разглашения военных данных неоспорима

В Министерстве обороны призвали граждан не нарушать запреты на распространение информации о вооруженных силах в социальных сетях.

В Министерстве обороны призвали граждан не нарушать запреты на распространение информации о вооруженных силах в социальных медиа.

Как сообщает Report, с таким призывом выступил глава пресс-службы оборонного ведомства Анар Эйвазов на панельной сессии в рамках 2-го форума "Общественные процессы в СМИ" в Баку.

По его словам, подобные случаи встречаются, несмотря на масштабную просветительскую работу.

"Конечно, просветительская работа важна для предотвращения подобных случаев. Мы проводим встречи и ведем беседы. Естественно, роль медиа здесь также неоспорима", - сказал он.