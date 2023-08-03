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Американские журналисты посетили мемориальный комплекс геноцида в Губе

Американские журналисты посетили мемориальный комплекс геноцида в Губе Группа американских журналистов и медиа-экспертов посетила Мемориальный комплекс геноцида в Губе.
Медиа
3 августа 2023 г. 18:26
Американские журналисты посетили мемориальный комплекс геноцида в Губе

Группа американских журналистов и медиа-экспертов посетила Мемориальный комплекс геноцида в Губе.

Как сообщает Report, гости посетили памятник, установленный на месте захоронения жертв геноцида, совершенного преступными армянскими военными отрядами в Губе в 1918 году, и были подробно проинформированы о геноциде, совершенном армяно-большевистскими формированиями.

Было отмечено, что мемориальный комплекс геноцида в Губе, созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, был открыт 18 сентября 2013 года. Здесь можно получить информацию на нескольких языках об актах геноцида, совершенных армянами против нашего народа в различных регионах нашей республики в прошлом веке.

1 апреля 2007 года при проведении земляных работ было обнаружено Губинское массовое захоронение. После этого сотрудниками Института археологии и этнографии НАНА были проведены обширные исследования массового захоронения. В результате исследований было установлено, что захоронение связано с геноцидом армян против местного мирного населения в 1918 году.

Отметим, что в делегацию входят журналист Вусала Аббасова, продолжающая обучение в Йельском университете США и работающая в Американском бюро информационного агентства Report, руководитель бюро ООН Arab News Афрам Косафи, долгое время работавший в качестве военного корреспондента ведущих медиа-структур мира (Fox TV, CNN, Al Jazeera) в зонах конфликтов в Афганистане, Ираке и Южном Ливане, корреспондент влиятельной телевизионной сети Республики Колумбии (Caracol TV and Canal 1) в Нью-Йорке и столице Вашингтоне, известный блогер Паола Варгас, учредитель и главный редактор Schirach Report Паоло вон Ширач, фотожурналист Американского бюро агентства Anadolu, учредитель Turkish Journal Сельджук Аджар и президент RC Communications, известный журналист и политический обозреватель Кельвин Дарк.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAmerikalı jurnalistlər Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət ediblər

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