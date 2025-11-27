Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Турции призвали расширить турецко-азербайджанскую медиа-платформу за счет участия других тюркских стран

    Медиа
    • 27 ноября, 2025
    • 16:30
    В Турции призвали расширить турецко-азербайджанскую медиа-платформу за счет участия других тюркских стран

    Турецко-азербайджанская медиа-платформа является очень эффективным механизмом.

    Как передает Report, об этом заявил советник по печати посольства Турции в Баку Алптекин Джихангир Ишбилир на панельной дискуссии в рамках 12-го заседания рабочей группы по СМИ и информации Организации тюркских (ОТГ), прошедшем 27 ноября в Баку.

    По его словам, целью этой платформы было укрепление двусторонних отношений и сотрудничества в области медиа и коммуникаций.

    "Однако мы не можем сказать, что стопроцентно достигли работоспособности этой платформы. Этого очень сложно добиться".

    Советник отметил, что важно присоединение к платформе и других тюркских государств.

    "Потому что мы должны подходить к этой концепции как к единому целому. Если другие тюркские государства также будут представлены на платформе, польза значительно возрастет".

    Alptekin Cihangir: Türkiyə-Azərbaycan media platformasına digər türk dövlətlərinin də qoşulması vacibdir

    Последние новости

    16:30

    В Турции призвали расширить турецко-азербайджанскую медиа-платформу за счет участия других тюркских стран

    Медиа
    16:29

    Европарламент принял резолюцию по Украине

    Другие
    16:17

    Захарова: Лавров не примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Австрии

    В регионе
    16:15

    Прикаспийские страны продлили на 2026 год запрет на вылов осетров

    В регионе
    16:10

    Азербайджан и Иордания запускают прямое авиасообщение с июня

    Инфраструктура
    16:09

    Лига Сичева: Азербайджан становится воротами для Балтийского бизнеса на Южный Кавказ - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    16:07

    TƏBİB представил концепцию реформирования первичных медуслуг

    Здоровье
    16:07

    Зарина Калмуратова: Медиаграмотность подразумевает ответственность за публикуемую информацию

    Медиа
    16:05

    Макрон сообщил о семи погибших из-за схода оползня на острове Таити

    Другие страны
    Лента новостей