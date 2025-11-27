В Турции призвали расширить турецко-азербайджанскую медиа-платформу за счет участия других тюркских стран

Турецко-азербайджанская медиа-платформа является очень эффективным механизмом.

Как передает Report, об этом заявил советник по печати посольства Турции в Баку Алптекин Джихангир Ишбилир на панельной дискуссии в рамках 12-го заседания рабочей группы по СМИ и информации Организации тюркских (ОТГ), прошедшем 27 ноября в Баку.

По его словам, целью этой платформы было укрепление двусторонних отношений и сотрудничества в области медиа и коммуникаций.

"Однако мы не можем сказать, что стопроцентно достигли работоспособности этой платформы. Этого очень сложно добиться".

Советник отметил, что важно присоединение к платформе и других тюркских государств.

"Потому что мы должны подходить к этой концепции как к единому целому. Если другие тюркские государства также будут представлены на платформе, польза значительно возрастет".