Альптекин Джихангир Ишбилир: Есть силы, пытающиеся вбить клин в отношениях Турции и Азербайджана
- 30 сентября, 2025
- 11:40
Существуют как внутренние, так и внешние силы, пытающиеся вбить клин в отношениях между Турцией и Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом заявил пресс-советник посольства Турции в Азербайджане Альптекин Джихангир Ишбилир.
Советник также коснулся распространения в последние дни в некоторых турецких медиа дезинформации об Азербайджане.
