Альптекин Джихангир Ишбилир: Есть силы, пытающиеся вбить клин в отношениях Турции и Азербайджана

Существуют как внутренние, так и внешние силы, пытающиеся вбить клин в отношениях между Турцией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-советник посольства Турции в Азербайджане Альптекин Джихангир Ишбилир.

Советник также коснулся распространения в последние дни в некоторых турецких медиа дезинформации об Азербайджане.

"Существуют как внутренние, так и внешние силы, пытающиеся разрушить отношения между Турцией и Азербайджаном. Мы должны вместе бороться против них", - сказал Ишбилир.