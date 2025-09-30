Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Альптекин Джихангир Ишбилир: Есть силы, пытающиеся вбить клин в отношениях Турции и Азербайджана

    Медиа
    • 30 сентября, 2025
    • 11:40
    Альптекин Джихангир Ишбилир: Есть силы, пытающиеся вбить клин в отношениях Турции и Азербайджана

    Существуют как внутренние, так и внешние силы, пытающиеся вбить клин в отношениях между Турцией и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил пресс-советник посольства Турции в Азербайджане Альптекин Джихангир Ишбилир.

    Советник также коснулся распространения в последние дни в некоторых турецких медиа дезинформации об Азербайджане.

    "Существуют как внутренние, так и внешние силы, пытающиеся разрушить отношения между Турцией и Азербайджаном. Мы должны вместе бороться против них", - сказал Ишбилир.

    Альптекин Джихангир Ишбилир Турция Азербайджан отношения
    Alptekin Cihangir İşbilir: Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini pozmağa çalışan qüvvələr var
    Diplomat: Some forces are trying to undermine Türkiye–Azerbaijan relations

    Последние новости

    12:09

    Марк Рютте: НАТО и ЕС продолжают совместную работу по защите Европы

    Другие
    12:08

    Швеция и Украина ведут переговоры по поставкам истребителей Gripen

    Другие страны
    12:06
    Фото

    Азербайджан завоевал еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    12:04

    Проходит церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым

    Происшествия
    11:59

    Милли Меджлис принял заявление по случаю Дня памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    11:59

    В Пакистане произошел взрыв, пострадали 19 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:54

    Зеленский: К инициативе PURL готовы присоединиться еще шесть стран

    В регионе
    11:48

    Азербайджан приветствует мирный план Трампа по Газе

    Внешняя политика
    11:45

    Masdar Azerbaijan: Консультируем правительство по законодательству в сфере ВИЭ

    Энергетика
    Лента новостей