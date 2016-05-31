Али Гасанов: На настоящем этапе принятие закона "О диффамации" может вызвать обратный эффект

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Обеспечение свободы мысли, слова и прессы в Азербайджане всегда находилось в центре внимания государства. Можно с уверенностью сказать, что палитра прессы в Азербайджане уже сформирована.

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на круглом столе, проводимом по проекту "Свобода выражения и прессы" в "Рамках сотрудничества по программам" Совета Европы и Евросоюза, заявил советник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий общественно-политическим отделом Администрации президента Али Гасанов.

Он отметил, что сегодня в стране свободно функционирует множество медиа-структур: "Открытие органа прессы в Азербайджане очень легкий процесс. Этого можно добиться, выполнив определенные работы в соответствии с необходимыми процедурными правилами. Азербайджан тесно сотрудничает с ОБСЕ и Советом Европы в области развития демократии".

А.Гасанов подчеркнул, что организованы широкие дискуссии вокруг законопроекта "О диффамации": "Принятие закона может вызвать обратный эффект даже во время широкого распространения оскорблений людей в прессе. Необходимо было предпринять важные мероприятия по подготовке общественного мнения к этому новшеству. Вопрос принятия подобного закона в Азербайджане пока не закрыт. Этот вопрос еще находится в повестке дня. В будущем будут оценены реальные возможности в связи с этим законопроектом и исследована мировая практика".