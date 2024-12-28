Айгюн Аттар: Извинения России свидетельствует об осознании тяжести произошедшей трагедии

Извинения президента России Владимира Путина в связи с крушением пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, являются признанием тяжести произошедшей трагедии, а также выражением поддержки в расследовании инцидента.

Извинения президента России Владимира Путина в связи с крушением пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, являются признанием тяжести произошедшей трагедии, а также выражением поддержки в расследовании инцидента.

Об этом в эфире Haber Global заявила председатель правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан Айгюн Аттар.

По словам А. Аттар, Азербайджан продемонстрировал свою дипломатическую силу.

"Азербайджан, не поддаваясь провокациям и избегая спекулятивных публикаций, сдержанно ожидал заявления российской стороны. Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, главы государств также подчеркнули, что начатый в связи с трагедией следственный процесс будет проводиться абсолютно прозрачно и общественности будет регулярно предоставляться информация", - отметила председатель правления Фонда.