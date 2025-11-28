Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Ахмед Исмаилов: Азербайджан стремится углубить медиасотрудничество со странами тюркского мира

    Медиа
    • 28 ноября, 2025
    • 10:57
    Ахмед Исмаилов: Азербайджан стремится углубить медиасотрудничество со странами тюркского мира

    Азербайджан стремится углубить сотрудничество со странами тюркского мира в сфере медиа.

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на 7-й встрече министров и высокопоставленных должностных лиц Организации тюркских государств (ОТГ), ответственных за медиа и информацию.

    Он отметил, что сегодняшнее мероприятии служит укреплению медиасотрудничества в тюркском мире:

    "Мы уделяем особое внимание развитию в сфере медиа. В этом году в Азербайджане отмечалось 150-летие национальной прессы. Ряд журналистов был награжден за заслуги в сфере медиа. Азербайджан ежегодно проводит медиафорум в Шуше. В этом мероприятии, проводимом с участием главы государства, активно участвуют и тюркские государства. Также ежегодно в декабре реализуется проект "Медиаграмотность", который вносит важный вклад в развитие критического мышления журналистов и специалистов в сфере медиа".

    Исмаилов добавил, что Азербайджан рассматривает ОТГ не только как экономико-политическую организацию, но и как платформу для борьбы с дезинформацией и гибридными информационными угрозами.

    "Мы постоянно прилагаем усилия для защиты нашего информационного суверенитета. К 2025 году сотрудничество Азербайджана с другими тюркскими государствами в сфере медиа значительно углубилось", - отметил он.

    Ахмед Исмаилов ОТГ встреча медиасотрудничество
    Əhməd İsmayılov: Azərbaycan Türk dövlətləri ilə media sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyə çalışır

    Последние новости

    11:03

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в РФ более чем на 1%

    Бизнес
    10:57

    Ахмед Исмаилов: Азербайджан стремится углубить медиасотрудничество со странами тюркского мира

    Медиа
    10:55

    ОТГ планирует создать Союз журналистов тюркских стран

    Медиа
    10:48

    В Индонезии число погибших из-за наводнений превысило 80 человек

    Другие страны
    10:47

    Эдуард Мамедов завоевал две золотые медали ЧМ в Абу-Даби

    Индивидуальные
    10:45

    Посол Китая в Азербайджане находится в Нахчыване

    Внутренняя политика
    10:43

    ТОП-10 экспортеров ненефтяной продукции Азербайджана среди частных компаний

    Бизнес
    10:41

    Экспортные доходы "Азеркосмос" сократились на 3,3%

    ИКТ
    10:38

    В Узбекистане запретили электронные сигареты

    Другие страны
    Лента новостей