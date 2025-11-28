Ахмед Исмаилов: Азербайджан стремится углубить медиасотрудничество со странами тюркского мира

Азербайджан стремится углубить сотрудничество со странами тюркского мира в сфере медиа.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на 7-й встрече министров и высокопоставленных должностных лиц Организации тюркских государств (ОТГ), ответственных за медиа и информацию.

Он отметил, что сегодняшнее мероприятии служит укреплению медиасотрудничества в тюркском мире:

"Мы уделяем особое внимание развитию в сфере медиа. В этом году в Азербайджане отмечалось 150-летие национальной прессы. Ряд журналистов был награжден за заслуги в сфере медиа. Азербайджан ежегодно проводит медиафорум в Шуше. В этом мероприятии, проводимом с участием главы государства, активно участвуют и тюркские государства. Также ежегодно в декабре реализуется проект "Медиаграмотность", который вносит важный вклад в развитие критического мышления журналистов и специалистов в сфере медиа".

Исмаилов добавил, что Азербайджан рассматривает ОТГ не только как экономико-политическую организацию, но и как платформу для борьбы с дезинформацией и гибридными информационными угрозами.

"Мы постоянно прилагаем усилия для защиты нашего информационного суверенитета. К 2025 году сотрудничество Азербайджана с другими тюркскими государствами в сфере медиа значительно углубилось", - отметил он.