Агентство развития медиа запустило онлайн-курсы в рамках Недели медиаграмотности

В рамках Недели медиаграмотности Агентство развития медиа (MEDİA) запустило онлайн-курсы на платформе medialiteracy.media.gov.az.

В рамках Недели медиаграмотности Агентство развития медиа (MEDİA) запустило онлайн-курсы на платформе medialiteracy.media.gov.az.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

В ведомстве отметили, что в эпоху цифровых технологий, когда информация распространяется с молниеносной скоростью, а информационная среда становится все более сложной, критически важным становится умение анализировать данные, которые создаются и распространяются как в социальных сетях, так и в традиционных средствах массовой информации. Это делает необходимость развития навыков медиаграмотности особенно актуальной.

Участники курсов знакомятся с рядом базовых понятий и ключевых вопросов и концепций, формирующих исследовательский подход для правильного использования информационных инструментов.

Онлайн-курсы направлены на освоение базовых понятий медиаграмотности, знакомство с основными концепциями в этой сфере.