MEDİA выразило соболезнования в связи с кончиной журналиста Эмина Ибрагимова
Медиа
- 13 ноября, 2025
- 15:13
Агентство развития медиа (MEDİA) выразило соболезнования в связи с кончиной известного журналиста Эмина Ибрагимова.
Как сообщает Report, информация распространена на официальных страницах MEDİA в соцсетях.
"Руководство и коллектив Агентства развития медиа Азербайджанской Республики с глубокой скорбью восприняло известие о кончине известного журналиста Эмина Ибрагимова. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье", - говорится в информации.
Отметим, что азербайджанский журналист, корреспондент телеканала Euronews Эмин Ибрагимов погиб в Турции в результате дорожно-транспортного происшествия.
