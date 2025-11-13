MEDİA выразило соболезнования в связи с кончиной журналиста Эмина Ибрагимова

Агентство развития медиа (MEDİA) выразило соболезнования в связи с кончиной известного журналиста Эмина Ибрагимова.

Как сообщает Report, информация распространена на официальных страницах MEDİA в соцсетях.

"Руководство и коллектив Агентства развития медиа Азербайджанской Республики с глубокой скорбью восприняло известие о кончине известного журналиста Эмина Ибрагимова. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье", - говорится в информации.

Отметим, что азербайджанский журналист, корреспондент телеканала Euronews Эмин Ибрагимов погиб в Турции в результате дорожно-транспортного происшествия.