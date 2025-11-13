Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    MEDİA выразило соболезнования в связи с кончиной журналиста Эмина Ибрагимова

    Медиа
    • 13 ноября, 2025
    • 15:13
    Агентство развития медиа (MEDİA) выразило соболезнования в связи с кончиной известного журналиста Эмина Ибрагимова.

    Как сообщает Report, информация распространена на официальных страницах MEDİA в соцсетях.

    "Руководство и коллектив Агентства развития медиа Азербайджанской Республики с глубокой скорбью восприняло известие о кончине известного журналиста Эмина Ибрагимова. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье", - говорится в информации.

    Отметим, что азербайджанский журналист, корреспондент телеканала Euronews Эмин Ибрагимов погиб в Турции в результате дорожно-транспортного происшествия.

